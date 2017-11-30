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Общество

Засунь телефон в одно место. За хамство сотрудников патрульной милиции наказали

Руководство наказало дорожных инспекторов Управления патрульной милиции Иссык-Кульской области, угрожавших остановленному ими водителю «засунуть его телефон в одно место». Об этом ИА «24.kg» сообщили в  в ГУВД региона.

Младший инспектор УОБДД Мелис Казакбаев получил выговор, а его коллега, инспектор Калык Абдрахманов, понес наказание в виде неполного служебного соответствия.

Ранее в Интернете разместили видеоролик: двое сотрудников УПМ угрожают остановленному ими автовладельцу, грубят и хамят. Инцидент произошел на трассе Балыкчи — Боконбаево — Каракол.

Во время несения службы за нарушение правил дорожного движения они остановили «Мерседес-Бенц». Когда милиционеры собирались составить административный протокол, подъехала другая машина, из которой вышли двое молодых людей и начали снимать милиционеров на камеру. Они обратили внимание на то, что у младшего инспектора УОБДД не было жетона и нагрудной камеры, что и послужило причиной конфликта.

В ГУВД региона по результатам служебного расследования установлено, что инспекторы нарушили ряд профессионально-этических норм.
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