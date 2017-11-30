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Общество

Примерно 150 человек в год становятся жертвами рабства и торговли людьми

Примерно 150 человек в год становятся жертвами рабства и торговли людьми. Об этом на презентации Программы правительства КР по борьбе с торговлей людьми сообщил журналистам заместитель председателя Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев.

По его словам, лишь небольшая часть граждан, вернувшись в страну, обращается в правоохранительные органы с заявлениями о том, что они были подвержены эксплуатации, принудительному рабскому труду либо насильно где-либо удерживались.

«В этом году значительно сократились подобные обращения. По торговле людьми было возбуждено только четыре уголовных дела. В прошлом году их было возбуждено семь», — сообщил Алмаз Асанбаев.

Такое положение он связывает с тем, что после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз у наших граждан в странах данной организации появилась защита. В случае если их труд не оплачивается, граждане могут обращаться в государственные организации по защите трудящихся и в правоохранительные органы в странах пребывания.

«Теперь в этих странах мы уже не мигранты, а именно трудящиеся», — заявил Алмаз Асанбаев.
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