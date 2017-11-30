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Общество

Эксперт: Нет и намека, что Кыргызстан — младший брат Казахстана

«Всплеск эмоций не может привести ни к чему хорошему», — заявил сегодня в ходе видеоконференции с Астаной ведущий эксперт Центра политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» Владимир Тельнов.

По его словам, в период выборов в Кыргызстане отношения с Казахстаном характеризовались «определенным всплеском негативных эмоций».

Углубляться в эмоции, бередить какие-то раны и обиды — дело непродуктивное. Считать, что чья-то позиция однозначна, истина в последней инстанции — неправильно. Лучше оставить это на следующие времена. Нужно какое-то время, чтобы остудить горячие головы.

Владимир Тельнов

«Казахстан выступает за открытую экономику, за развитие интеграционных процессов. Мы не принимаем ту модель, которая развивается в ЕС, когда ведущие государства — Франция и Германия — подминают остальные страны — Грецию и другие. Мы считаем, что должны устанавливаться новые экономические отношения. Это прежде всего сохранение суверенитета, во-вторых, равенство всех участников интеграционного процесса, и третье — должна быть взаимная польза для всех участников», — добавил Владимир Тельнов.

Исходя из этих позиций, мы и подходим к отношениям с Кыргызстаном. Здесь нет даже попыток или намеков на то, кто старший или младший брат.

Владимир Тельнов

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