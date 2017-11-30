Казахстану и Кыргызстану советуют начать все с чистого листа

Казахстану и Кыргызстану следует начать все с чистого листа. Об этом сегодня на видеоконференции с Астаной сообщил председатель Ассамблеи народа Кыргызстана Токон Мамытов.

«Мне кажется, казахское правительство должно вернуться к тому визиту, который совершил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в Астану после того, как ситуация начала только усложняться. Это был добрый шаг. Сейчас нужно, перевернув страницы, начать все с чистого листа, вернуться к той встрече двух глав правительств, когда они договорились создать рабочую группу для выработки дорожной карты», — сказал он.

«Наш премьер-министр должен получить ответ, потому что он сделал первый шаг, посетил Астану. И вроде бы его казахский визави согласился, наметили согласованные действия. Но они не были, к сожалению, согласованы на ереванской площадке. Нужно наладить диалог Бишкек — Астана. И вице-премьеры или министры экономики должны возглавить межправкомиссию и начать эту работу», — добавил Токон Мамытов.





То, что вчера было, – история. Мы должны идти вперед без оглядки, учитывая наши братские теплые отношения. Токон Мамытов

«Мы породненные, родственные народы, и у нас есть более глобальные задачи — по обеспечению стабильности и безопасности на территории всего Центральноазиатского региона», — резюмировал он.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к переговорам с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду. По-прежнему ежедневно на границе скапливаются сотни грузовых автомашин.