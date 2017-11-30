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Общество

Сапар Исаков вылетит в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств ШОС

Премьер-министр Сапар Исаков 30 ноября — 1 декабря в городе Сочи примет участие в 16-м заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, планируется ряд двусторонних встреч.

Как отмечается, заседания пройдут в узком и расширенном составах, где обсудят перспективы и меры по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами ШОС.

По итогам заседания планируется подписание ряда документов.

Напомним, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков находится с рабочим визитом в Минске.
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