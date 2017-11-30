Музыканты из Кыргызстана, Беларуси и Казахстана выступят в Бишкеке

Фото belbrandaward.com

В Кыргызской национальной консерватории имени Молдобасанова 1 декабря состоится гала-концерт молодых музыкантов и исполнителей из Кыргызстана, Беларуси и Казахстана — лауреатов Международной музыкальной премии Евразийского экономического союза BELBRAND AWARD. Об этом сообщили в консерватории.

По их данным, в концерте примет участие Государственный академический большой симфонический оркестр имени А.Джумахматова под управлением ведущего дирижера Беларуси, председателя жюри премии Вячеслава Бортновского.

Из Беларуси в Бишкек приехали Александр Данилов, Кристина Николаева, из Казахстана — Саян Исин и Государственный квинтет деревянных духовых инструментов. Выступят и выпускники Кыргызской национальной консерватории — вокалисты Таир Бейшеев, Эльнура Самарбекова, пианистки Гульшан Конушева и Чынара Арынова, хоровой коллектив вуза.

Откроет концерт ректор консерватории народный артист КР, лауреат Государственной премии КР имени Токтогула, лауреат Межгосударственной премии СНГ «Звезды Содружества» профессор Муратбек Бегалиев.

Как сообщается на сайте премии, она основана в 2014 году под патронатом Евразийской экономической комиссии с целью привлечения широкой музыкальной общественности к вопросам поддержки творческой музыкальной активности молодежи. Состав жюри формируется из числа заслуженных работников культуры, известных музыкантов, композиторов стран ЕАЭС, ближнего и дальнего зарубежья.