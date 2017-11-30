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Общество

В Ошской области случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку стало меньше

В Ошской области в десять раз снизилось количество случаев передачи ВИЧ от матери ребенку, сообщил пресс-центр Минздрава КР.

По его данным, официальная статистика по новым случаям ВИЧ-инфекции в регионе стабилизируется.

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«С начала года в Оше выявлено 38 случаев заражения, а в прошлом году за этот же период — 48. Преобладает половой путь передачи инфекции, играют роль половые партнеры людей, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН), и еще дополнительно мигранты», — цитируют в МЗ директора Ошского областного центра борьбы со СПИДом Эльмира Нарматова.

«Заметно снизилась распространенность ВИЧ-инфекции среди ЛУИН, но и здесь имеются проблемы. С одной стороны, мы защищаем права больных с ВИЧ-инфекцией, с другой — определенно не можем повлиять на обследование половых партнеров без их согласия. Забор крови на ВИЧ проводят только с согласия обследуемого», — отметила Эльмира Нарматова.
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