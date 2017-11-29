Погода в Кыргызстане на 30 ноября: местами дожди

В Кыргызстане местами дождь, переходящий в снег, в предгорных и горных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

День уменьшится до 9 часов 19 минут.

В Бишкеке осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -2 градуса, днем +7.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью -5, днем до +8 градусов.

В Нарынской области -12 ночью и +5 градусов днем.

В Иссык-Кульской области -6 градусов ночью, днем +7.

В Таласской области ночью -7 градусов, днем +7.