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Общество

В некоторых районах Бишкека 12 дней не будет газа

В некоторых районах Бишкека с 4 по 15 декабря не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача голубого топлива в жилые массивы «Красный строитель», «Керамический», село Нижняя Ала-Арча, в районы, ограниченные отрезками лиц Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского; Коллективной, Аула, Новосельской, переулка Аул, МЧК.

Кроме того, газа не будет:

— 29-30 ноября — в районе, ограниченном отрезками улиц Баялинова, Профессора Зимы, Кудрука, Журнальной;
— 30 ноября—1 декабря — в районе, ограниченном отрезками улиц Ахунбаева, Островского, переулков Бакинского, Аэродромного;
— 1-8 декабря — городе Токмаке (ЗАО «Токмок Буллс», ОсОО «Казгрейн»).
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