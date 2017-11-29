Муфтият не комментирует заявление Чубака ажи Жалилова. Сослались на Совет улемов

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана решили не комментировать заявление Чубака ажи Жалилова. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь муфтията Максат Атабаев.



По его словам, ДУМК считает, что нашумевшее заявление Чубака ажи Жалилова касается только его личной жизни. «Кроме этого, Чубак ажи Жалилов представляет вышестоящий орган ДУМК — Совет улемов. Поэтому будеть уместно, если они прокомментируют» — говорит Максат Атабаев.

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Напомним, ранее в Интернете распространили видео, где экс-муфтий признался, что имеет вторую жену, и призвал следовать его примеру: «Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их».

Согласно статье 153 УК КР, двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Правозащитный центр «Кылым шамы» подал заявление в Бишкекскую городскую прокуратуру с просьбой дать оценку признанию бывшего главы Духовного управления мусульман Кыргызстана. В МВД же заявили: чтобы возбудить дело, нужно заявление одной из жен или гражданина, который обладает информацией.

Сам священнослужитель в ответ на вопрос, знает ли он об уголовной ответственности за многоженство, пригрозил корреспонденту ИА «24.kg» судом.