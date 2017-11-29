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Общество

WhatsApp упростил запись длинных голосовых сообщений

Фото depositphotos.com

В версии WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS появилась возможность упрощенной записи длинных голосовых сообщений, которыми могут обмениваться пользователи. Об этом говорится на официальной странице мессенджера в магазине приложений Apple App Store.

«Хотите записать длинное голосовое сообщение? При записи просто проведите вверх и «закройте запись на замок», чтобы больше не удерживать пальцем иконку микрофона», — говорится в сообщении.

После того как голосовое сообщение записано, пользователю достаточно нажать кнопку отправки. Если он передумал, то надо нажать кнопку отмены, и запись отправится в корзину.
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