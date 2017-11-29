Соцработников в Бишкеке будут обеспечивать одеждой и обувью

Социальных работников в Бишкеке будут обеспечивать специальной одеждой, обувью и инвентарем. Постановление принято сегодня на очередной сессии городского кенеша.

В частности, предполагается, что теплая куртка, плащ и одна пара зимней обуви будут выдаваться на три года, а варежки и демисезонная обувь — на два года. Раз в год будут обновлять аптечку.

Средства на эти цели предусмотрят при утверждении бюджета управления соцразвития с 2018 года.

В настоящее время в столице 84 соцработника обслуживают на дому 982 одиноко проживающих пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в постороннем уходе.

Кроме того, с 2012 года на них возложены функции по работе с семьями, имеющими несовершеннолетних детей и находящимися в трудной жизненной ситуации. Ежедневно соцработники посещают до 14 подопечных.

В их функциональные обязанности входят оформление жилищных субсидий, привоз бесплатного топлива (уголь), доставка горячего питания, сбор и восстановление документов, обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их социальное сопровождение.