16:31
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Общество

Соцработников в Бишкеке будут обеспечивать одеждой и обувью

Социальных работников в Бишкеке будут обеспечивать специальной одеждой, обувью и инвентарем. Постановление принято сегодня на очередной сессии городского кенеша.

В частности, предполагается, что теплая куртка, плащ и одна пара зимней обуви будут выдаваться на три года, а варежки и демисезонная обувь — на два года. Раз в год будут обновлять аптечку.

Средства на эти цели предусмотрят при утверждении бюджета управления соцразвития с 2018 года.

В настоящее время в столице 84 соцработника обслуживают на дому 982 одиноко проживающих пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в постороннем уходе.

Кроме того, с 2012 года на них возложены функции по работе с семьями, имеющими несовершеннолетних детей и находящимися в трудной жизненной ситуации. Ежедневно соцработники посещают до 14 подопечных.

В их функциональные обязанности входят оформление жилищных субсидий, привоз бесплатного топлива (уголь), доставка горячего питания, сбор и восстановление документов, обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их социальное сопровождение.
Ссылка:
просмотров: 41
Версия для печати
Материалы по теме
Уголь для малоимущих бишкекчан заменили денежной компенсацией
Депутаты Бишкекского горкенеша не могут вовремя собраться после обеда
Навести порядок на Ошском рынке в Бишкеке требуют депутаты
Судьбой бомжей в зимнее время озаботились депутаты
Уголь, который получили малоимущие бишкекчане, не горит
В Бишкеке появится движение «Зеленая зона»
Проводить ежемесячные рейды по маршруткам будут в Бишкеке
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
В 2016 году в Бишкеке объявили в розыск более 600 преступников
Каждое третье преступление в Кыргызстане приходится на Бишкек
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Сколько сидеть на&nbsp;нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
Кыргызтелеком и&nbsp;Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества Кыргызтелеком и Узбектелеком обсудили перспективы сотрудничества