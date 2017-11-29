Инцидент со спецмашиной. Нарушителя наконец нашли, с третьей попытки

В Бишкеке задержан Урмат Токтоназаров, который накануне, нарушив ПДД, выехал на машине со спецсигналами на встречную полосу. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УПМ ГУВД Бишкека.

Он доставлен в управление, и сейчас составляется протокол. Урмату Токтоназарову грозит штраф. Сотрудники патрульной милиции также выясняют, как он оказался за рулем машины, которая ему не принадлежит.

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К поиску автохулигана пришлось подключаться сотрудникам Службы собственной безопасности МВД. Именно они задержали Урмата Токтоназарова, накануне находившегося за рулем Toyota Land Cruiser с госномером 0003 BB. Частная машина оснащена спецсигналами. Милиции предстоит выяснить, кто дал водителю разрешение на их установку.

Урмат Токтоназаров грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. На замечание участников движения он показал неприличный жест.

Ранее в УПМ сообщали: Абай Асанбеков, задержанный и ошибочно принятый за нарушителя, рассказал, что нашел госномер 0003 ВВ в районе аэропорта «Манас». Отметим, что джип принадлежит Эльдияру Садабаеву.