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Общество

Летний кубок чемпионов КВН может пройти в Кыргызстане

Провести Летний кубок чемпионов КВН в Кыргызстане предложил президенту Международного союза КВН Александру Маслякову глава республики Сооронбай Жээнбеков. Их встреча проходит в Москве.

Александр Масляков посоветовал новому президенту Кыргызстана больше внимания уделять молодежи. «Эта награда молодым ребятам, которые посвящают свой досуг неплохому занятию. Мне посчастливилось побывать не раз в Кыргызстане. Знаю, что во многих телевизионных проектах ребята участвуют. У вас очень талантливая молодежь. Не забывайте о молодежи, не только о тех, кто играет в КВН. Они стоят того, чтобы им помогали», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков предложил провести Летний кубок чемпионов КВН на Иссык-Куле. Александр Масляков поддержал идею.
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