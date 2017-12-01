Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в пятницу, 1 декабря, слегка похолодает. Весь день в столице пасмурно и дожди, вечером возможен небольшой снег. Температура опустится до −2...+4 градусов. Синоптики прогнозируют осадки с 9.00. День уменьшился до 9 часов 16 минут: восход Солнца в 8.12, заход — в 17.28.

Памятные даты

Создана Национальная гвардия Кыргызстана

Случилось это 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992 года. На сегодня состав гвардии — 1,5 тысячи гвардейцев. Национальная гвардия — самостоятельное воинское формирование. Находится в подчинении президента Кыргызстана. В последующем в состав Нацгвардии ввели части Внутренних войск МВД.

Алмазбек Атамбаев вступил в должность президента

В 2011 году именно в этот день уже бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял присягу перед народом.

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Инаугурация состоялась в Национальной филармонии. Это была первая в истории передача власти от временного президента новому. В инаугурации участвовали свыше трех десятков высокопоставленных лиц из разных стран. Обошлось торжество в 10 миллионов сомов.

Его полномочия истекли в декабре 2017 года.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Фото из Интернета. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка

Этот день стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения, как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

По данным ООН, более 35 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ.

Эта чума ХХ, а теперь уже и ХХI века угрожает существованию человечества....

СПИД был зарегистрирован как новая болезнь 5 июня 1981 года Американским Центром контроля над заболеваниями.

Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива.

У кого намечаются тои

День рождения празднует министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Он родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Тюпского района Иссык-Кульской области.

Трудовую деятельность начал младшим научным сотрудником Института экономики Госплана КР в 1984 году. В 2011-м пришел в Министерство экономики в должности заместителя. Проработал там до мая 2015-го. 2 мая 2015 года стал министром финансов.

Кроме того, 45-летие празднует известный теолог, директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика», преподаватель Академии ОБСЕ Кадыр Маликов. Он родился в городе Фрунзе.

Кадыр Маликов был одним из гостей нашей рубрики о книгах. Что предпочитает читать теолог, можно посмотреть здесь.

В 2015 году на Кадыра Маликова напали, когда он выходил из одного из столичных магазинов. Он получил несколько ножевых ранений. Одного из преступников задержали по горячим следам. Алибек Тилек уулу был приговорен к пожизненному заключению. Однако суд второй инстанции этот приговор отменил и вынес решение о лишении свободы сроком на 20 лет.

Позже задержали и второго нападавшего. Им оказался Ырыскул Бейшеналиев. Его приговорили к 18 годам.

Кадыр Маликов связывал это нападение с попыткой его устранения со стороны группировки «Исламское государство». Он является оппонентом местных и международных религиозно-радикальных деятелей и критикует деятельность экстремистских и террористических группировок.

Куда сходить

Культура

— В 11.00 в конференц-зале кофейни Sierra в «Таш-Рабате» пройдет презентация проекта «Школьный психолог».

«Школьный психолог» — инициатива, возникшая из-за обострившейся ситуации с подростковым суицидом за последние два года. Проект направлен на работу со школьниками с 7 по 11 классы.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

— В 18.00 в бизнес-центре Victory — «бизнес+солонка: ток-шоу с Асель Абыкеевой. Паблисити в социальных сетях».

Асель — один из лучших PR специалистов страны. Она расскажет о том, как раскачать бренд в социальных сетях, об особенностях интернет-маркетинга, именно поэтому данная «солонка» будет полезна не только для предпринимателей, но и для представителей сферы маркетинга.

Вход 100 сомов.

— В 18.30 в компании Feel Good пройдет мастер-класс «Психология обиды».

Обиды плохо влияют на взаимоотношения, психическое и физическое здоровье. Просто на словах простить почти невозможно: у обиды глубокие бессознательные механизмы.

На мастер-классе вы узнаете:

— По каким механизмам возникают обиды;

— Почему 80 процентов обид ложные, возникают из-за того что мы неправильно интерпретируем ситуацию;

— Что делать, если реально причинили боль, например, было совершено изнасилование;

— Что делать, если человек кается в своих проступках, но потом снова обижает;

— Что делать с обидами из детства.

Вход 200 сомов. Предварительная регистрация по ссылке.

— В 18.30 в Кыргызской национальной консерватории состоится концерт классической музыки.

Концерт лауреатов международной премии Bel-Brend из Кыргызстана и стран СНГ с участием Академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова.

— В 20.00 в Barclays Pub выступит группа «Агонь» (ex Quest Pistols).

«Подарок всем бишкекчанам и гостям столицы в уходящем году! 1 декабря, яркие и драйвовые ребята из группы АГОНЬ (ex-QUEST PISTOLS) разнесут танцпол!», — обещают организаторы.

Справки по телефону: 0779 211 211 (после 16.00).

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Спорт

— В Бишкеке в бассейне «Дельфин» в 13.00 начнутся соревнования на кубок мэра Бишкека по плаванию.

Медали разыгрывают в четырех возрастных группах. Победителей определяют по сумме очков, набранных на трех дистанциях.

— В спорткомплексе «Беш-Сары» пройдет кубок Кыргызстана по пенчак силату.

Недавно состязания по этому экзотическому единоборству проходили в Кара-Балте. Теперь черед познавать его столичным любителям спорта.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, отель «Орион» — национальная конференция «Модернизация тюремной системы. Снижение тюремного населения, внедрение альтернативных мер наказания»;

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Алмамбета Шыкмаматова;

— 10.00, спортивно-оздоровительный комплекс в жилом массиве «Арча-Бешик» — подведение итогов фестиваля художественной самодеятельности среди детей с ОВЗ;

— 10.00, у здания мэрии Бишкека — мирное собрание жителей 4-го микрорайона против незаконного строительства Медицинского центра с подземным паркингом;

— 10.00, «Кабар» — пресс-конференция «Антимонопольный орган о ситуации на рынке ГСМ и введении государственного регулирования цен на уголь»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Профсоюзный комитет работников представительства компании «Лонг Хай», заявляет о невыплате заработной платы»;

— 14.00, Октябрьский районный суд — заседание по делу Карганбека Самакова.

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