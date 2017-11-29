В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии

США теряют позиции в Центральной Азии из-за возвращения региона в сферу российского влияния. Об этом говорится в отчете исследовательского центра Европарламента, сообщила RT.

«Ослабление военного присутствия США в Центральной Азии частично обусловлено снижением масштаба операций в Афганистане, однако основная причина — возвращение региона в сферу российского влияния. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются военными союзниками России, которая в 2014 году убедила Кыргызстан не продлевать соглашение с США об аренде авиабазы «Манас», — говорится в отчете.

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Северная распределительная сеть являлась логистической инфраструктурной системой железных и автомобильных дорог, проходящих по России и постсоветскому пространству. Она позволяла перебрасывать тысячи тонн припасов и военной техники в Афганистан, к местам дислокации Международных сил содействия безопасности, принадлежащих Североатлантическому альянсу.

Как отмечают аналитики исследовательского центра Европарламента, США проигрывают России и по уровню торговли со странами Центральной Азии.

В 2016 году доля США в общем объеме торговли с государствами региона составила лишь 2,4 процента, а доля России — 18 процентов.

Снижение роли США произошло на фоне миллиардных вложений Вашингтона в регион, поступающих в государства Центральной Азии в виде инвестиций.

«Казахстан, особенно нефтяной сектор, является крупнейшим объектом американских инвестиций в регионе. По состоянию на 2017 год прямые инвестиции США в страну составили $25 миллиардов. В результате Штаты стали вторым по величине иностранным инвестором в Казахстане. Кроме того, приток инвестиций из США ускорился, и их объем вырос до рекордного значения — $2,3 миллиарда в первой половине 2017 года», — говорится в отчете.

Основной проблемой взаимодействия Вашингтона со странами региона аналитики называют поддержку США «правозащитников», которых в республиках считают преступниками.

Так, в 2015 году Кыргызстан разорвал соглашение с Вашингтоном о сотрудничестве после того, как США наградили премией «Защитник прав человека» осужденного за убийство Азимжана Аскарова.

МИД Кыргызстана резко отреагировал на решение Госдепартамента США, заявив, что воспринимает такой шаг «как преднамеренное действие, направленное против укрепления межэтнического мира и согласия в стране». Аскарова осудили «за разжигание межэтнической вражды, организацию массовых беспорядков, соучастие в убийстве сотрудника правоохранительных органов» в 2010 году.

А в 2011 году экс-госсекретарь Хиллари Клинтон вручила премию Госдепартамента «За мужество» лидеру оппозиции в Кыргызстане Розе Отунбаевой. Это сопровождалось крупным скандалом. Известная узбекская правозащитница Мутабар Таджибаева в знак протеста отказалась от звания лауреата премии Госдепа США, которую ей вручили в 2009-м.

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Снижение роли Вашингтона в Центральной Азии произошло, когда стало очевидным, что Соединенные Штаты «далеко не бескорыстно усиливали свое присутствие» в регионе. Об этом в беседе с RT заявил главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

Они приложили руку к ряду «цветных революций», в том числе и к двум государственным переворотам в Кыргызстане. Это не может нравиться суверенным правительствам. Аждар Куртов

Он предположил, что США не прекратят попытки повысить присутствие в регионе. По его мнению, в обмен на военную помощь Вашингтон собирался усилить влияние на местные политические режимы.

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«Эти попытки никогда не кончались. Помимо «цветных революций», есть еще такая головная боль для региона, как Афганистан, где американцы искусственно конструируют кризис, создавая напряженность, чтобы понизить кооперационные связи в рамках китайского проекта «Шелковый путь» и не дать России реализовать крупные экономические проекты в рамках ШОС. Эти активные действия были, есть и, я думаю, еще будут», — пояснил политолог.

Он также отметил, что Россия использует «комплексный подход» при сотрудничестве с центральноазиатскими странами.

«Москва предлагает в лице Евразийского союза и СНГ создать некую систему, которая создавала бы рабочие места, возрождала кооперационные связи и обеспечивала бы рост благосостояния населения центральноазиатских стран. Конечно, это более предпочтительный вариант, чем сотрудничество с американцами», — считает Аждар Куртов.