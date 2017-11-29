Нурдин Сулайманов сомневается в том, что в ИВС есть медработники

«Когда мы посещали ИВС, начальники 27 изоляторов временного содержания сказали, что штатная единица медицинского работника у них не предусмотрена, начальники 25 ИВС сообщили, что у них имеются медицинские работники, оплата которых производится за счет поддержки международных организаций. Однако я сомневаюсь, что у них есть медработники», — заявил директор национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов на круглом столе «Соблюдение права на свободу от незаконного содержания под стражей и медицинскую помощь в изоляторах временного содержания органов внутренних дел КР».

При поступлении подозреваемого и обвиняемого в изолятор временного содержания, а также в случае жалобы от них самих, их защитников, родственников о применении к ним физического насилия со стороны работников органов дознания и следствия они подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию с составлением соответствующего документа, отметил он.

По его словам, на момент посещения сотрудниками Национального центра изоляторов временного содержания 82 процента опрошенных в медицинской помощи не нуждались, 12 процентов нуждались, но после оказания медицинской помощи их состояние не улучшилось. Три процента респондентов нуждались в медицинской помощи, но не сообщали об этом, состояние двух процентов улучшилось после оказания помощи, и один процент опрошенных сказал, что, несмотря на заявления, медицинская помощь не была оказана.