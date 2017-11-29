Судьбой бомжей в зимнее время озаботились депутаты Бишкекского городского кенеша. Вопрос подняли сегодня на очередной сессии.

По словам одного из депутатов, для организации приюта для лиц, оставшихся без определенного места жительства, большого финансирования не требуется. Достаточно «выделить комнатку и небольшую сумму денег».

Вице-мэр Айгуль Рыскулова отметила, что в Ленинском районе есть Центр милосердия для женщин и детей. В других районах есть временные приюты для бомжей-мужчин. «На следующий год мы закладываем строительство большого центра, поэтому в Ленинском районе не предусматривается открытие отдельного приюта», — пояснила она.

На сессии обсужают отчет акима Ленинского района за 9 месяцев 2017 года.