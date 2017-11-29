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Общество

Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков

Сегодня мы потеряли своего молодого коллегу — дизайнера Сергея Пашенкова. Ему был всего 31 год. Он ушел из жизни неожиданно и тяжело — в результате болезни, оставив жену Юлю, маленького Артемку и маму, за которую всегда очень переживал. Никто не может помочь их горю, потому что безвозвратно терять близких и любимых людей невыносимо. Но мы можем сохранить память о Сергее как человеке светлом и добром.

Безотказный в работе, спокойный и отзывчивый, с хорошим чувством юмора, артистичный, улыбчивый, он привносил в коллектив особую атмосферу искренности и хорошего настроения. Сергей никогда не выпячивал свои знания, легко делился опытом, помогал людям просто и доброжелательно, никому не завидовал и умел обходиться малым. Он многим интересовался, многое хотел сделать, увидеть, узнать, но не успел... 
 
Он просто жил честно и правильно, так умеют не все...

Коллектив Информационного агентства ИА «24.kg» выражает глубокие и искренние соболезнования семье.
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