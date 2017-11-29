Эрнст Акрамов: Само государство толкает врачей на то, чтобы они брали взятки

Чуйская областная объединенная больница работает в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Аида Исмаилова заявляла, что больницу делят на две части. Одна из них, Центр реконструктивной и восстановительной хирургии, будет при Минздраве.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с коллективом Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии и обсудил с его сотрудниками планы на будущее, среди которых сохранить преемственность и развивать науку, улучшать менеджмент и искать пути выживания, построить новый центр со всеми современными условиями для пациентов и медицинского персонала.

По словам директора Чуйской областной объединенной больницы Бакыта Болотбекова, больница, как и Центр хирургии, который находится в ее составе, работает в прежнем режиме. «Вся наша деятельность привязана друг к другу: обеспечение, лекарства, больные. Слухи о разделении пошли не от нас», — отметил директор.

В центре трудится 30 врачей, здесь работает больше 10 кандидатов и докторов наук. Его база полностью соответствует своему статусу, и нам есть куда расти. Директор центра Эрнст Акрамов

«У нас готовы еще две докторские диссертации. Все наши диссертанты защищаются в Москве, Новосибирске, а наши дипломы имеют статус российского уровня. Благодаря деятельности администрации и поддержке Минздрава у нас есть все: кровь, оборудование, лекарства. Больная тема — зарплата медработника и моих специалистов, в частности».

Некоторые из них получают от 4 до 7 тысяч сомов. Ну невозможно прожить на такие деньги! Само государство толкает врачей на то, чтобы они брали взятки. Эрнст Акрамов

«Допустим, ты глава семьи и приносишь домой 5-6 тысяч сомов. Что вам скажет жена? «Пошел вон отсюда!» И она права, потому что на квартплату надо отдать, кушать и одеваться надо, платить за ребенка в школу надо и так далее. Я всю жизнь получал мизерную позорную зарплату, и это не дело. Мы вкладываем все свои силы и энергию, а получаем копейки. Это никуда не годится. За границей, допустим, уборщик без образования получает в 10-20 раз больше, чем врач с высшим образованием в Кыргызстане. Я понимаю, что если бы была возможность, то на зарплату выделили бы еще 10 миллиардов сомов, но этого же нет и не будет, а зачем мы тогда ругаем медиков?!» — отметил Эрнст Акрамов.

Да, нам приносят коньяк и тортики, но это не решение вопроса. Зарплату надо увеличить, и этот вопрос должен решаться на государственном уровне. Эрнст Акрамов

«Интеллигенция находится в загоне, а прогресс общества может наблюдаться только через интеллигенцию. Без интеллигенции будет замкнутый круг и абсолютная темнота», — добавил он.

«Сегодня положение учителя, инженера или бухгалтера не лучше, чем у медработника, — сказал в разговоре с врачами Талантбек Батыралиев. — От того, что мы будем постоянно поднимать вопросы об условиях работы, сами по себе эти вопросы не решатся. Сегодня недостаточно быть хорошим врачом и самоотверженно трудиться, а надо быть еще и хорошим менеджером, чтобы было удобно и комфортно пациентам и тем, кто здесь работает. Хороший опыт будет показательным для всех».