Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжение, постановления:
- о назначении Нурлана Ражабалиева заместителем председателя ГТС КР; Подробнее
- о проекте закона о внесении изменений в Закон «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах»;
- о внесении изменения в постановление правительства «О ликвидации ряда неэффективных, нефункционирующих государственных предприятий»;
- о внесении изменения в постановление правительства «О вопросах Министерства экономики Кыргызской Республики»;
- об утверждении требований к обеспечению безопасности и защите персональных данных;
- о внесении изменений в постановление правительства об утверждении перечня главнейших сведений, составляющих государственную тайну, и положения о порядке установления степени секретности категорий сведений;
- об утверждении порядка получения согласия субъекта на сбор и обработку его персональных данных.
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