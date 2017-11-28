29 ноября: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро», «Востокэлектро».

В Ошской области:

9.00-17.00 — город Ош (улицы Жумабаева, Масалиева, Фабричная, Шакирова, Голубева, Ленина, Мичурина, Лесхозная, Курманджан Датки, Толстого, Молдо Нияза, Фрунзенская, Алиева, Джалал-Абадская, П.Лумумбы, Масалиева, обладминистрация и мэрия), села Беш-Тал, Борко, Калинин, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Шалдырама, Катта-Тал, Адыр.

В Иссык-Кульской области: