29 ноября: где в регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро», «Востокэлектро».
В Ошской области:
- 9.00-17.00 — город Ош (улицы Жумабаева, Масалиева, Фабричная, Шакирова, Голубева, Ленина, Мичурина, Лесхозная, Курманджан Датки, Толстого, Молдо Нияза, Фрунзенская, Алиева, Джалал-Абадская, П.Лумумбы, Масалиева, обладминистрация и мэрия), села Беш-Тал, Борко, Калинин, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Шалдырама, Катта-Тал, Адыр.
В Иссык-Кульской области:
- 9.00-17.00 — села Кабак, Чырак, Шалба, Ан-Остон, Саруу, Тюп, Оттук, город Балыкчи (улицы
Олимпийская, Алиева, Пионерская, Аманбаева, Тоголока Молдо, Чкалова, 40 лет Октября, микрорайон «Сон-Кол»);
10.00-12.00 — город Каракол (улицы Пржевальского, Ленина, Бектенова, Ломоносова, К.Маркса, Туманова, Либкнехта, Горького, Бейшеналиева, Крупская, Жамансариева, Пчеловодная, Асаналиева, Абдрахманова, Кыдыр Аке, Кутманалиева, Гречко, Гебзе, Московская, Санташская, микрорайон «Восход»).