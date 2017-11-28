Проводить ежемесячные рейды по маршруткам будут в Бишкеке. Такое протокольное поручение дано городским службам на очередной сессии городского кенеша.

Начальник Управления патрульной милиции Талант Барпиев представил статистику по ДТП с участием пассажирского транспорта за последние три года по итогам десяти месяцев.

Так, в 2015 зарегистрировано 196 ДТП, в 2016-м — количество резко снизилось — до 102, а в 2017-м вновь выросло — 195.

В ходе обсуждения проблемы аварийности на дорогах прозвучало предложение регулярно проводить рейды по маршруткам.

«Ведь они не просто нарушают правила, а постоянно создают аварийную ситуацию. Много фактов, когда страдают другие участники дорожного движения по вине маршруточников, а доказать потом невозможно. Водители бусов подрезают, в неустановленных местах останавливаются», — возмутился один из нардепов.

«Если вы не усилите работу по маршруткам, мы не получим никогда какого-то видимого порядка на автодорогах», — добавил депутат Павел Десятников.