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Общество

Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке

Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин, нарушающих правила дорожного движения, — 1,5 тысячи сомов.

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«Тарификация принята, тендер на принудительную эвакуацию по Бишкеку и Чуйской области уже объявлен. Примерно 10 декабря будет вскрытие конвертов», — проинформировал сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша начальник Управления патрульной милиции Талант Барпиев.

Ранее планировалось, что автомобили нарушителей правил дорожного движения будут принудительно эвакуировать с 29 апреля 2017 года. А также устанавливать на них блокираторы колес. Блокираторов на весь Бишкек — 10 штук.
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