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Общество

Законопроект об установлении пломб на бочки со спиртом отклонили из-за коррупции

Депутаты комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша отклонили законопроект об установлении контрольных пломб на бочки со спиртом, посчитав его коррупционным. Решение принято сегодня.

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации предложило внести поправки в закон о госрегулировании оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Именно это ведомство теперь ответственно за данную сферу. Предлагалось устанавливать контрольные пломбы на бочки со спиртом, чтобы избежать его незаконного слива в ночное время.

Однако депутаты посчитали, что законопроект только породит коррупцию, и увидели в документе недоверие госорганов к собственным сотрудникам и качеству их работы.

В итоге единогласным решением депутаты отклонили законопроект. Отметим, что первая попытка ввести контрольные пломбы на спирт предпринималась полтора года назад. Тогда депутаты также отклонили подобный законопроект.
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