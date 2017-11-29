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Общество

Более 60 компаний примут участие в Неделе здравоохранения MedExpo 2018 в Бишкеке

В 2018 году 10-12 апреля в манеже Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта пройдет ежегодная Неделя здравоохранения в Кыргызстане MedExpo.

В ней примут участие более 60 компаний из России, Казахстана, Китая, Польши, Беларуси, Германии, Литвы, Украины, Словакии, Кореи, Турции.

Дополнит географию экспонентов участие 95 официальных представителей крупнейших заводов-производителей на стендах компаний-дистрибьюторов в КР, что повышает статус выставки. В рамках Недели здравоохранения будет сформирована обширная программа научно-практических конференций, семинаров и презентаций.

В рамках Недели здравоохранения в Кыргызстане пройдут пять выставок:

  • 13-я международная специализированная выставка «Медицина» – MedExpo 2018;
  • 6-я специализированная выставка «Здоровый образ жизни» – Healthy Lifestyle 2018;
  • 4-я специализированная фармацевтическая выставка «Аптека» – Pharmacy Bishkek 2018;
  • 4-я международная выставка «Медицинский туризм» – BIMTE 2018;
  • 3-я специализированная выставка «Стоматология» – DentalExpo 2018;
  • эстетическая медицина Aesthetic MedExpo (новый раздел выставки).

Уникальность выставок состоит в том, что они предоставляют возможность объединить профессионалов сферы здравоохранения, представителей государственных структур, деловых кругов и общественности для обсуждения социально значимых проблем качественного и эффективного функционирования системы здравоохранения страны, обмена опытом, ознакомления с новейшими отечественными и зарубежными разработками. 

Встречи и переговоры на экспозициях позволят установить деловые контакты, подписать контракты, обменяться мнениями и новыми технологиями и обсудить с профессионалами актуальные темы.

Официальную поддержку Недели здравоохранения в Кыргызстане оказывают правительство КР, Министерство здравоохранения КР, Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники, а также Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта.

Организатором мероприятия выступает выставочная компания ОсОО «BiEXPO».

Выставку в апреле 2017 года посетили более 4 тысяч человек, среди которых работники организаций здравоохранения всех регионов страны, горожане и гости столицы, зарубежные посетители и специалисты. Свои стенды представили 68 компаний из 13 стран мира. На стендах официальных представителей в Кыргызстане участвовали более 95 крупных заводов-производителей.

Если вы являетесь производителем или дистрибьютором медицинского оборудования, лекарственных препаратов и продукции для здоровья, приглашаем принять участие в Неделе здравоохранения. Компании, забронировавшие стенд до 31 декабря, получают 15-процентную скидку.

Более подробную информацию о выставке можете получить на официальном сайте www.biexpo.kg или по телефону +996775000005.

ИА «24.kg» является информационным партнером мероприятия.
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