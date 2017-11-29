Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 ноября немного потеплеет. Ночью температура опустится до —2 градусов, днем прогреется до +7. Осадков не обещают, в столице солнечно. День уменьшился до 9 часов 19 минут: восход Солнца в 8.10, заход — в 17.29. Малую геомагнитную бурю синоптики прогнозируют в 21.00, слабые бури — в 9.00 и с 15.00 до 18.00.

Перекрытые дороги

Перекрытыми остаются, например, улицы:

— Мурманская — от Садыгалиева до Алыкулова;

— Алыкулова — от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Памятные даты

Международный день солидарности с палестинским народом

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, своей резолюцией постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом.

Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица (corpus separatum), пользующаяся специальным международным режимом. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль.

День солидарности не является государственным праздником ни в одной стране, но ежегодно отмечается в некоторых подразделениях ООН, консульствах, правительственных структурах и организациях, заинтересованных в вопросах, связанных с палестинскими событиями.

Куда сходить

Культура

— В 17.00 в отеле «Дамас» состоится встреча ITalk «Время говорить».

Приглашенные спикеры расскажут интересные истории из личного опыта, связанные с разными формами давления, стереотипов и насилия.

— В 18.30 в кафе «Экодемия» начнется лекции врача традиционной китайской медицины Александра Лесничева.

Врач традиционной китайской медицины, натуропатии и аюрведы Александр Лесничев (Барнаул) расскажет о видах и стадиях голодания, выходе из него, методах детоксикации, об очищении органов чувств.

— В 19.00 в Ololohaus покажут фильм Гвидо Фредди «#Devenir»

Фильм о детях основан на реальных событиях. После просмотра гости обсудят его с Накинай Айдакеевой, организатором фестиваля по правам человека «Бир-Дуйно Кыргызстан». Язык фильма — французкий с английскими, кыргызскими и русскими субтитрами. Регистрация по телефону 0777990050.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Мексике стартует чемпионат мира среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по пауэрлифтингу.

Кыргызстан представляют пять спортсменов, в том числе участники Параолимпийских игр Эсен Калиев и Жыргалбек Оросбаев.

— В Индонезии — международные соревнования Tsunami Cup 2017 по футболу.

Участвуют сборные Индонезии, Кыргызстана, Монголии и Брунея. Возрастная категория футболистов — до 23 лет. Цель состязаний — подготовка к летним Азиатским играм-2018.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, АУЦА — форум «Правительство и молодежь»;

— 9.00, отель Golden Tulip — круглый стол «Соблюдение права на свободу от незаконного содержания под стражей и медицинскую помощь в изоляторах временного содержания органов внутренних дел Кыргызской Республики»;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Юные хоккеисты Кыргызстана примут участие в международном турнире в городе Чикаго (США) на Кубок Barrington Ice Arena;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Запрос неправительственной экологической организации города Кара-Балты к президенту компании «Джунда»: О возмещении причиненного экологического ущерба».

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