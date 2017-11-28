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Общество

В Антарктиде прошел марафон при 30-градусном морозе

Фото Вести.Ru. Экстремальный марафон

В Антарктиде прошел самый морозный и один из самых экстремальных марафонов в мире, передает телеканал «Россия 24».

Забег прошел всего в тысяче километрах от южного полюса. Пара кругов вокруг одной из исследовательских станций Антарктиды, 42 километра при температуре -30 градусов. В таких условиях важно было правильно подобрать термобелье и защитить лицо, а на всей дистанции организаторы предоставляли экстремалам специальную еду и воду.

Победителем забега стал спортсмен из Дании. Франк Йохансен преодолел 42 километра за 3 часа 37 минут и 46 секунд. Это примерно на полтора часа больше, чем результаты победителей классических нью-йоркских, берлинских или бостонских марафонов.
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