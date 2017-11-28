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Общество

Побег из ИВС. Прокуратура допрашивает милиционеров, дежуривших в день ЧП

Двоих задержанных из четырех сбежавших накануне из ИВС Сокулукского РОВД подследственных — Рамиля Базаркулова и Бакыта Дилдешева — переведут в Бишкекский СИЗО-1. Сейчас их допрашивают. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, сотрудники прокуратуры, которые проводят проверку по поводу произошедшего инцидента, допрашивают и милиционеров. Уголовное дело по факту побега пока не возбуждено. Выясняют подробности, сверяют показания. Продолжаются поиски еще двух беглецов.

Напомним, вчера из ИВС бежали четверо подследственных. Их обвиняют в грабеже, убийствах и разбое. Чуйская прокуратура допрашивает милиционеров РОВД, дежуривших в сутки побега. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений. В Бишкеке и регионе объявлен план-перехват «Сирена».

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