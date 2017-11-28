На благотворительном забеге в Бишкеке соберут деньги на подарки для детей с ВИЧ

На благотворительном забеге в Бишкеке соберут деньги на новогодние подарки для детей, живущих с ВИЧ.

Акция, по данным организаторов, пройдет в субботу, 2 декабря, в 11.00 в Ботаническом саду имени Э.З.Гареева. Она приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

По данным на 1 ноября 2017 года, в Кыргызстане зарегистрировано 7,8 тысячи лиц, живущих с ВИЧ, около 600 зараженных — дети.

«Приходите и поддержите нашу акцию, пробежав один или два «ботанических» круга (дистанции 3 и 6 км). Победителей ждут памятные призы. Для участников и болельщиков организуют викторину и концерт. Желающие смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ», — призывают организаторы.