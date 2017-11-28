17:21
+5
USD 69.70
EUR 83.21
RUB 1.20
Общество

Проект города на Марсе на 10 тысяч человек подготовили в США

Фото Ferrari / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Группа инженеров и архитекторов из Массачусетского технологического института в США победила в конкурсе Mars City Design 2017, создав прообраз жилья, предназначенного для будущей колонизации Марса, сообщило издание lenta.ru со ссылкой на Space.

Инициаторами и спонсорами конкурса стали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США и Европейское космическое агентство. 

Марсианское жилье выполнено в форме куполов, связанных между собой тоннелями под поверхностью планеты. Купола надежно защитят людей от радиации, перепадов температуры и падения небольших метеоритов. Каждый купол рассчитан на проживание 50 человек.

В ноябре сообщалось, что Китай запланировал к 2020 году запустить на Марс космический корабль, а в 2030-м доставить с Марса на Землю образцы грунта.
Ссылка:
просмотров: 402
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов Остался без работы. Уволен замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов
Сколько сидеть на&nbsp;нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты Сколько сидеть на нарах Омурбеку Текебаеву? Считают специалисты
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?