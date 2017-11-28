Каждое третье преступление в Кыргызстане приходится на Бишкек. Об этом сегодня на очередной сессии городского кенеша сообщил начальник ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов.

По его словам, за 2016 год по республике зарегистрировано 24 тысячи преступлений, из них 9,7 тысячи пришлось на столицу. В 2015-м в Бишкеке зарегистрировано чуть больше преступлений — 10,2 тысячи.

В 2016 году в столице произошло 62 убийства, что на 8 случаев меньше, чем в 2015-м. Одно осталось нераскрытым.

В 2016-м в Бишкеке чаще митинговали. Всего на территории столицы было зарегистрировано 269 митингов, из них социально-экономического характера — 166, политического — 103 и резонансных — 273.

«Особую тревогу вызывают разбойные нападения. Из 108 фактов 100 раскрыто, — отметил Сталбек Рахманов. — При этом 40 процентов общего количества преступлений — это кражи чужого имущества (3 тысячи 912 фактов)».