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Общество

Начальник ГУВД Бишкека рассказал подробности задержания двух беглецов из ИВС

Начальник ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов рассказал сегодня журналистам подробности задержания двух беглецов из ИВС Сокулукского РОВД.

«Мы проводили поисковые мероприятия, получили информацию, что сбежавшие двигаются в сторону города. При въезде в столицу на одном из заградительных постов двоих из них задержали в машине такси. Сопротивления не оказывали, вооружены не были. Но была попытка опять же уйти от преследования», — сказал Сталбек Рахманов.

Напомним, вчера из ИВС бежали четверо подследственных. Они обвиняются в грабеже, убийствах и разбое. Чуйская прокуратура допрашивает милиционеров РОВД, дежуривших в сутки побега. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.
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