Суд Самакова. Адвокаты просят оправдать подсудимых

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается процесс по делу экс-депутата парламента Карганбека Самакова. Слушания длятся два с половиной года. Разбирательство касается незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара в Кара-Джигачском, Байтикском и Лебединовском айыльных округах Аламудунского района Чуйской области. Дело возбуждено 14 мая 2015 года.

Адвокаты просят оправдать своих подзащитных, заявляя об их невиновности и о том, что дело носит заказной характер. А у преступления, икриминируемого их клиентам, отсутствует объективная сторона. То есть угрозы продовольственной безопасности деяния подсудимых не несли. Сами подсудимые свою вину не признают и также указывают на политическую подоплеку дела.

Отметим, на прошлом судебном заседании в ходе прений на процессе, где подсудимыми являются бывшие премьер-министр Игорь Чудинов, вице-премьер Искендер Айдаралиев, министр сельского хозяйства Арстанбек Ногоев, депутат Жогорку Кенеша Карганбек Самаков, его сын Кубанычбек и другие, гособвинение запросило для:

— Карганбека Самакова — 19 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Кубанычбека Самакова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Эрниса Койчуманова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Абая Таштанбекова — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества;

— Игоря Чудинова — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Искендербека Айдаралиева — 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением классного чина;

— Курманбека Бакиева — 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также обвинение попросило соединить данный приговор с приговором Военного суда и назначить бывшему президенту Кыргызстана 30 лет лишения свободы.

— Жаныша Бакиева — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и лишением воинского звания, с присоединением ранее вынесенного наказания окончательно назначить пожизненное лишение свободы;

— Арстанбека Ногоева — 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества и лишением классного чина.

По мнению прокуроров, вина подсудимых доказана полностью.