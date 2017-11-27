Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:
— о переводе земель Ак-Талинского айылного аймака;
— об установлении минимальных розничных цен на сигареты. Подробнее
Сообщает пресс-служба президента КР:
— Муратбек Шайымкулов назначен советником президента Кыргызской Республики; Подробнее
— назначены выборы депутатов в айыльных кенешах;
— Эрнист Толтоев назначен помощником президента Кыргызской Республики; Подробнее
— назначен заведующий отделом аппарата президента; Подробнее
— Алмазбеку Атамбаеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры». Подробнее
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