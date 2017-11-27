Ситуация на границе. В очереди простаивают 652 фуры

На кыргызско-казахской границе скопилось более 600 большегрузных машин. Об этом сообщает ГПС КР.

По данным пограничной службы, на КПП «Ак-Тилек» находятся 490 грузовых фур, а на КПП «Чон-Капка» в Таласской области в очереди стоят 162 большегрузные машины. На других КПП очередей не наблюдается.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду и выделил еще один миллион сомов на питание водителей, простаивающих в километровых очередях.