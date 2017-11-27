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Общество

«Тазалык» открыл зимний сезон уборки

Сотрудники МП «Тазалык» и специализированная техника вышли на очистку Бишкека от выпавшего снега. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. 

Отмечено, что для очистки улиц задействовано 569 уборщиков общественной территории, 105 грузчиков, 53 рабочих-озеленителя, 47 единиц спецтехники. Ночью на линии также работали четыре снегоуборочные машины.



На центральной базе предприятия осталось 2 тысячи 145,28 тонны песка и 27,34 тонны соли. На зимний период 2017-2018 года предусмотрен закуп 11 тысяч тонн песка и 850 тонн соли.
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