Западная часть Бишкека этой ночью останется без света

Из-за ремонтно-восстановительных работ на высоковольтной линии 110 кВ «Главная — Кызыл-Аскер» западная часть Бишкека с 0.00 до 5.00 останется без света. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

По ее данным, во время работ будет прервано электроснабжение квадрата, ограниченного улицами Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК, участков улиц Тоголока Молдо, Васильева, Саадаева, Фучика, Патриса Лумумбы, пересечение улиц Исанова и Баялинова, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Дэн Сяопина, «110-го квартала», «Газгородка», «Военного городка», микрорайона «Достук», жилых массивов «Ак-Босого», «Калыс-Ордо», «Касым», «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек», «Красный строитель».

Кроме того, отключение коснется и сел Степное, Пригородное, Маевка, дач «Достук» Аламудунского района Чуйской области.

Ранее в пресс-службе сообщили, что в воскресенье из-за обрыва проводов ЛЭП 110 кВ «Главная — Кызыл-Аскер» в 23.48 было прервано электроснабжение северо-западной части столицы. В 7.00 электроснабжение полностью восстановлено.