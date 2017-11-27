28 ноября: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В Бишкеке и некоторых районах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

0.00-5.00 — квадрат, ограниченный улицами Орозбекова, Щербакова, Элебесова, БЧК; участки улиц Тоголока Молдо, Васильева, Саадаева, Фучика, П.Лумумбы, Исанова, Баялинова, проспекта Дэн Сяопина, бульвара Молодой Гвардии, «110-й квартал», «Газгородок», «Военный городок», микрорайон «Достук», жилмассивы «Ак-Босого», «Калыс-Ордо», «Касым», «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек», «Красный строитель».

В Чуйской области:

0.00-5.00— села Степное, Пригородное, Маевка, дачи «Достук».

В Иссык-Кульской области: