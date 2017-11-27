Кто выпустил подследственных из ИВС? Прокуратура опрашивает милиционеров

Сегодня утром из ИВС Сокулукского РОВД сбежали четверо подследственных. Им инкриминируются убийство, грабеж, разбой и похищение документов. В Чуйской области и Бишкеке объявлен план-перехват «Сирена».

Как сообщили ИА «24.kg», по тревоге поднят весь личный состав. На след беглецов пока сотрудники милиции не вышли. Материалы переданы в прокуратуру области для дачи юридической оценки произошедшему.

По предварительным данным, дверь камеры, где содержались подследственные, не взломана. Никто из милиционеров (на дежурство в тот день заступили девять человек. — Прим. ИА «24.kg») не пострадал.

Предположительно, отмечают в правоохранительных органах, кто-то выпустил сидельцев и помог им уйти от преследования. Все девять милиционеров сейчас дают показания.