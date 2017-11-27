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Общество

Личные вещи Моне продали за $10,9 миллиона на аукционе Christie’s в Гонконге

Серия работ и карандашных эскизов французского художника Клода Моне, а также коллекция его личных вещей, включая очки мастера, проданы в ходе торгов аукционного дома Christie’s в Гонконге на общую сумму 85 миллионов гонконгских долларов ($10,9 миллионов). Об этом со ссылкой на сайт аукциона сообщает РИА «Новости».


«Это большая честь для Christie’s — впервые выставлять на продажу эти недавно найденные предметы. Эта коллекция предлагает взглянуть на жизнь Моне-художника и Моне-коллекционера», — заявил представитель аукционного дома Эдриан Майер.

Очки художника с металлической оправой ушли с молотка за 400 тысяч гонконгских долларов ($более 51 тысячи), что значительно превысило первоначальные оценки аукционного дома (1-2 тысячи долларов США).

По данным аукциона, художник, начавший терять зрение из-за обнаруженной у него катаракты, мог носить их в последние годы жизни. 

Значительно превзошла ожидания аукционного дома и стоимость картин и карандашных рисунков Моне. Написанные маслом пейзажи «Скалы в Ле-пти-Даль» и «Три дерева в Живерни» превысили $4 миллиона каждый.

Помимо этого, на аукционе была продана серия фотографий художника. На одном из снимков, сделанных русско-французским фотохудожником Петром Шумовым, Моне изображен на фоне своей работы «Кувшинки» 1920 года. Фотография ушла с молотка за 5,6 тысячи гонконгских долларов ($720 долларов).
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