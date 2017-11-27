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Общество

Поможет? В мечетях Кыргызстана начали читать проповеди о дорожной безопасности

В мечетях Кыргызстана имамы и религиозные лидеры начали читать проповеди о дорожной безопасности. Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман, распоряжение о проведении просветительских бесед издал муфтий страны Максат ажи Токтомушев.

Согласно документу,  священнослужителям полагается на встречах с прихожанами и во время чтения намаза говорить о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Как поясняется, поводом для издания распоряжения главы ДУМК послужил рост ДТП.

За десять месяцев 2017 года зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч получили травмы.
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