Поможет? В мечетях Кыргызстана начали читать проповеди о дорожной безопасности

В мечетях Кыргызстана имамы и религиозные лидеры начали читать проповеди о дорожной безопасности. Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман, распоряжение о проведении просветительских бесед издал муфтий страны Максат ажи Токтомушев.

Согласно документу, священнослужителям полагается на встречах с прихожанами и во время чтения намаза говорить о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Как поясняется, поводом для издания распоряжения главы ДУМК послужил рост ДТП.

За десять месяцев 2017 года зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч получили травмы.