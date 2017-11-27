Срок следствия по уголовному делу депутата парламента Канатбека Исаева продлен

Первомайский райсуд Бишкека продлил срок следствия по делу депутата парламента Канатбека Исаева.

Ранее в ГКНБ предполагали, что следствие завершится 30 ноября. Однако следственные мероприятия продолжаются. Парламентарий остается под арестом в СИЗО ГКНБ до окончания срока следствия.

Канатбеку Исаеву инкриминируют статьи 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК КР.

Он задержан 30 сентября.

Вместе с ним также арестованы и проходят соучастниками заместитель начальника районного управления ГНС Рамис Джунусалиев, экс-глава айыл окмоту села Гавриловка Сокулукского района Дениз Раимкулов и Майрамбек Маткулов. 9 октября в рамках уголовного дела арестован гражданский активист Мелис Аспеков.