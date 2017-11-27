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Общество

Личной встречи с президентом требуют члены Ассоциации инвалидов

Личной встречи с президентом требуют члены Ассоциации инвалидов. Они написали обращение на имя президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Сапара Исакова.

«Еще с 3 ноября 2013 года и затем ежегодно инвалиды были вынуждены выходить на мирный митинг, чтобы озвучивать наши проблемы. Но министерства и ведомства их не решают», — говорится в обращении.

В Кыргызстане государственная политика по инвалидам направлена на содержание и обслуживание социальных учреждений, а не на удовлетворение жизненных нужд людей, то есть в этой системе сам человек выпал. Также не все инвалиды, особенно проживающие в сельской местности, имеют доступ к помощи от государства.

Из обращения к президенту и премьер-министру КР

«Мы требуем, чтобы в нашей стране была равноправная социальная политика со стороны государства, без дискриминации инвалидов. Чтобы для всех категорий ЛОВЗ установили одинаковые льготы. Нельзя разделять на глухих, слепых и всех остальных инвалидов. В 1999 году в Кыргызстане было принято отдельное постановление правительства о льготах только для глухих и слепых инвалидов. Позже провели монетизацию взамен льгот. И сегодня денежные компенсации получают только они. Тогда как все остальные ЛОВЗ, ранее получавшие льготы на ЖКХ, остались ни с чем», — отметили граждане с инвалидностью.

Она также просят включить в бюджет 2018 года строительство социального жилья для инвалидов-опорников с учетом их специфики.
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