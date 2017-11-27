Еще 23 улицы реабилитируют в Бишкеке. Подписан контракт с китайцами

В Бишкеке подписан контракт по проекту «Восстановление автомобильных дорог», сообщили в пресс-службе мэрии.
Контракт подписали начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев и генеральный директор представительства компании China Road and Bridge corporation в КР Джанг Цзюньу.
Документ подписан в соответствии с соглашениями о технико-экономическом сотрудничестве между правительствами КР и Китаем от 17 июля 2014 года и 26 марта 2015 года.
Контракт предусматривает реабилитацию 23 улиц Бишкека протяженностью 38 километров. Также восстановят систему ирригации, дорожные лотки, бордюры, дорожную разметку и знаки.
В рамках реализации первой фазы Концепции развития улично-дорожной сети города в настоящее время проводят реконструкцию и реабилитацию 49 улиц протяженностью