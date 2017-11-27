Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке в понедельник, 27 ноября, пасмурно и дождливо. Температура ночью прогреется до +4 градусов, днем до +8. Наиболее обильные осадки ожидаются с 3.00 до 12.00. День уменьшился до 9 часов 22 минут: восход Солнца в 8.08, заход — в 17.30.

С более подробным прогнозом погоды по стране можете ознакомиться здесь.

Перекрытые дороги

Все еще перекрыты:

— Улица Логвиненко —от Киевской до Токтогула;

— Улица К.Акиева — от Чокморова до проспекта Чуй.

Памятные даты

Киберпонедельник

Киберпонедельник — это маркетинговое название понедельника, который наступает после «черной пятницы» (дня огромных скидок и распродаж) и является ее продолжением, но уже не в обычных магазинах, а в Интернете. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые можно приобрести, не выходя из дома.

Киберпонедельник ведет свою историю из США. Первая массовая онлайн-распродажа проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Считается, что этот день был придуман специально для офисных работников.

Куда сходить

Культура

— Во Двореце спорта имени Кожомкула в 18.00 пройдет благотворительный концерт.

Учителю музыки из города Балыкчи Асанбеку Жакебаеву нужна пересадка почек. Приходите на благотворительный концерт с участием известных эстрадных певцов. Все собранные средства передадут его семье.

— В доме-музее С.Чуйкова продолжается выставка Александра Викторова «Палитра осени».

Александр Викторов — художник-живописец, приверженец реалистической школы живописи. Член Союза художников Кыргызстана. Участник многих республиканских и международных выставок. Его картины находятся в частных коллекциях в Турции, Германии, США, России, Австрии и других странах.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Таиланде стартуют международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису.

Участвуют 60 спортсменов из 22 стран, в том числе кыргызстанец Данияр Дулдаев. Ранее он несколько недель подряд показывал хорошие результаты на турнирах во Вьетнаме.

— В Индии начинаются международные соревнования среди женщин по теннису.

За победу борются более 40 теннисисток из 11 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

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