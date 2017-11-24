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Общество

Бишкекский городской суд отправил в СИЗО троих милиционеров

Бишкекский городский суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры Первомайского района и изменил меру пресечения в отношении обвиняемых участковых инспекторов отдела внутренних дел Аламудунского района. Их заключили под стражу, сообщила Генеральная прокуратура Кыргызстана.

Ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников милиции по статье «Превышение должностных полномочий» УК КР.

Следствием установлено, что 7 сентября гражданина Н.Э. доставили в поселковое отделение милиции «Таш-Добо» ОВД Аламудунского района якобы по заявлению гражданки К.Э. Однако оно зарегистрировано только 8 сентября. То есть гражданина Н.Э. задержали за день до поступления заявления. В отделении милиции мужчину избили.

11 ноября милиционерам предъявили обвинения. Перед судом ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

Однако суд Первомайского районного суда избрал обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Сегодня суд вышестоящей инстанции меру пресечения изменил. Следствие ведет ГКНБ. 
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