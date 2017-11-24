11 тысяч отжиманий. Школьник из Душанбе мечтает о Книге рекордов Гиннесса

Отец семилетнего душанбинского школьника считает, что рекорд его сына достоин Книги рекордов Гиннесса: Эмомхусейн Умаров может отжиматься 11 тысяч раз. Об этом сообщило радио «Озоди».

По словам Раджаба Умарова, его сын выполняет это упражнение без остановки в течение 6 часов 20 минут.

Правда, куда обратиться, чтобы рекорд Эмомхусейна внесли в Книгу рекордов Гиннесса, отец не знает. «Я обращался к спортивным чиновникам и мэру столицы. Сейчас жду ответа», — говорит он.

Первый зафиксированный рекорд отжиманий от пола принадлежит Чарльзу Линстеру, который смог отжаться 6006 раз. Это произошло 5 октября 1965 года. Данные занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Позже, в 1980 году, этот рекорд побил японец: он отжался от пола 10 тысяч раз, рассказал Раджаб Умаров.

По его словам, врачи знают, что Эмомхусейн отжимается более шести часов подряд. «Они осмотрели его до и после упражнений и сказали, что у мальчика нет проблем со здоровьем. Спортивные врачи были настолько удивлены, что говорили о сверхъестественных способностях ребенка. Они сказали, что отжиматься 11 тысяч раз не под силу даже очень подготовленным спортсменам», — сообщил Раджаб Умаров.