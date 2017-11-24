18:41
+12
USD 69.75
EUR 82.62
RUB 1.19
Общество

Министр энергетики Казахстана рассказал анекдот про импорт бензина из России

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот о ценах на бензин в республике и импорте его из России, сообщило издание rambler.ru со ссылкой на Tengrinews.kz.

«Министр энергетики вызывает к себе своего зама и говорит ему: «Ты понимаешь, почему цена на бензин поднялась?» Тот отвечает: «Потому что себестоимость поднялась, из России импортировали и так далее». А министр ему: «Объяснить я и сам могу. Я понять не могу», — пошутил Бозумбаев.

Министр отметил, что в настоящее время ситуация с бензином в Казахстане стабилизировалась.

«Хорошо, что народ наш воспринимает все с юмором. Хочу сказать, что ситуацию, которая была в сентябре с бензином, мы в октябре стабилизировали. С дизтопливом тоже», — добавил Бозумбаев.
Ссылка:
просмотров: 1001
Версия для печати
Материалы по теме
Кондитерскому дому «Куликовский» запретили ввозить продукцию в Казахстан
В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Ситуация на границе. Количество фур на КПП «Ак-Тилек» не уменьшается
Алмазбек Атамбаев выделил еще миллион сомов на питание дальнобойщиков на границе
В Казахстане появится передача о достопримечательностях Кыргызстана
Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» количество грузовых машин увеличивается
Кыргызстан рассказал странам ООН о блокаде со стороны Казахстана
Ситуация на границе. На КПП «Ак-Тилек» скопилось 400 фур
Швейцарский банк включил Кыргызстан и Казахстан в число самых бедных стран мира
На КПП «Чалдыбар» возможно скопление транспорта из-за реконструкции
Популярные новости
Письмо потомкам из&nbsp;далекого 1967 года вскрыли сегодня в&nbsp;Бишкеке Письмо потомкам из далекого 1967 года вскрыли сегодня в Бишкеке
Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на&nbsp;ее&nbsp;зарплату Дети адвоката Текебаева останутся без хлеба. Суд наложил арест на ее зарплату
В&nbsp;Астане проходит акция за&nbsp;дружбу народов Кыргызстана и&nbsp;Казахстана В Астане проходит акция за дружбу народов Кыргызстана и Казахстана
Уникальная коллекция кукол в&nbsp;Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева Уникальная коллекция кукол в Бишкеке поразила историка моды Александра Васильева
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов