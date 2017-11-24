Министр энергетики Казахстана рассказал анекдот про импорт бензина из России

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот о ценах на бензин в республике и импорте его из России, сообщило издание rambler.ru со ссылкой на Tengrinews.kz.

«Министр энергетики вызывает к себе своего зама и говорит ему: «Ты понимаешь, почему цена на бензин поднялась?» Тот отвечает: «Потому что себестоимость поднялась, из России импортировали и так далее». А министр ему: «Объяснить я и сам могу. Я понять не могу», — пошутил Бозумбаев.

Министр отметил, что в настоящее время ситуация с бензином в Казахстане стабилизировалась.

«Хорошо, что народ наш воспринимает все с юмором. Хочу сказать, что ситуацию, которая была в сентябре с бензином, мы в октябре стабилизировали. С дизтопливом тоже», — добавил Бозумбаев.