Мои-24. Один день в клетке с крокодилом

Пауки, змеи, крокодилы... Кому-то они внушают страх или вызывают мурашки на коже. А для других, напротив, становятся любимыми питомцами. В рамках нашего проекта мы заглянули в столичный зоопарк «Живая экзотика».
В экспозиции «Затерянный мир» можно увидеть живых ящериц, змей, обезьян и многих других удивительных существ — обитателей разных уголков планеты. Есть возможность погладить общительную козочку или смешного мини-пига, покормить пушистого кролика или его самого скормить огромному питону.
Работа здесь не прекращается ни на минуту. Сотрудникам надо обслужить всех животных — за всеми убрать, проверить температуру и влажность, накормить, напоить, возможно, подготовить место для новичков, а еще ответить любопытным гостям на кучу вопросов.
Как хобби стало работойОснователь зоопарка Виктория Терентьева призналась, что идея открыть зоопарк родилась случайно, когда желающих посмотреть их с супругом частную коллекцию стало слишком много.
Вопрос, откуда появилась частная коллекция, остался без ответа: коммерческая тайна.
«Мы занимаемся этим делом 15 лет. Его надо любить. Потому что труд достаточно объемный и сложный в уходе, кормлении, лечении животных, разведении для них кормов. Насекомых для наших питомцев просто на базаре не купишь, поэтому мы вынуждены разводить их сами в специальном питомнике», — говорит она.
Практически на ходу наша собеседница решает организационные вопросы (где-то не горит лампочка — надо ее заменить, неожиданно возникла проблема с вентиляцией) и дает советы по эстетическому оформлению экспозиции.
Комфорт прежде всего«Когда не было детей, мы были немного свободнее, выезжали в экспедиции с компанией. Сейчас у нас три зоопарка в Бишкеке плюс два питомника, где выращивается еда и воспроизводятся сами животные — те же бородатые агамы, к примеру. Есть еще два зоопарка в Алматы (Казахстан)», — рассказывает Виктория.
«Мы хотим донести, что животные — наши братья меньшие, пытаемся сохранить оставшуюся часть природы. Нашей коллекции могут позавидовать европейцы. Сейчас параллельно работаем с Индонезией, готовимся дополнить свою экспозицию, но, опять же, не для выставки», — делится она своими планами.
Держать животных нужно красиво, в комфортных для них и посетителей условиях. Зоопарк зоопарку рознь. Бывает, животные сидят в маленьких клетках и на цепи. Очень часто можно встретить живодерство. Мы такое не приемлем.Виктория Терентьева
На выставке представлены более жизнестойкие и стрессоустойчивые животные. Людей проходит много, особенно устают животные после праздников. Посетители разные, одни вразрез с правилами стучат по стеклу, другие начинают кормить обезьян жвачками и чипсами.
Любимые питомцы«Из первой коллекции осталось несколько животных. Это наши старички, любимчики, пенсионеры. Начинать было, конечно, сложно, переживали много, всем занимались сами — и уборкой, и кормежкой. Это сейчас уже штат сотрудников есть, которые нам помогают. А в первые годы любой наш отъезд из города заканчивался чьей-то смертью. То перегреют животное, то заморозят, то еще что-то, — вспоминает Виктория. — Я всегда объясняю: что натворили, то и получили, так себя животное и чувствует. Приходится много читать, консультироваться со специалистами из других зоопарков, писать рекомендации для наших сотрудников. Это повышает результативность. Сейчас сотрудники даже больше, чем я, знают».
Большинство питомцев находятся за стеклом, где им обеспечивается благоприятный для жизнедеятельности микроклимат. Но есть и контактная зона, где ребенок может потрогать и покормить животных. Для городских малышей это своеобразная экзотика — дать из своих рук морковку козе или кролику, погладить маленькую черепашку или морских свинок.
«Порой обычные хомячки вызывают у детей больше эмоций и радости, чем экзотическая кошка», — говорят сотрудники зоопарка.
Взрослым же любопытно посмотреть на неподвижных рептилий.
«К крупным видам змей мы не допускаем посторонних, а мелких можно потрогать, можно с ним сфотографироваться», — объясняют работники.
«Можно нам питона покормить?» — спрашивает молодой отец.
Тут же приносят кролика из той самой клетки, где малыши только что кормили пушистых комочков.
«Кролики — это прежде всего еда питона. Когда начинают говорить, что свинка заболела, я всегда говорю: скормите ее змее. Я этого не скрываю, здоровье свинки мне не так важно, как здоровье более редкого вида. Поэтому считаю, что сотрудник не должен тратить на нее время», — признается основатель «Живой экзотики».
Кролика отправляют к питону. Некоторое время хищник словно не замечает свою добычу. И когда зрители уже было решили, что змея не голодна, она стремглав задушила ушастого.
«А он его проглотит?» «А где кровь?» «Ой, у него, оказывается, зубов нет», — так дети познают принципы жизни в дикой природе.
Когда помогает энтузиазмПо профессии Виктория — журналист, но о жизни животных, судя по всему, знает уже не меньше опытного ветеринара.
По ее словам, отбор работников в зоопарк проводится жесткий, не каждый для нее подходит. «Наша работа не прощает ошибок. Неправильно установленная температура, влажность, ветка — все может повлиять на состояние животных. Эту работу надо любить», — подчеркивает она.
Специалистов по экзотике у нас практически нет, поэтому часто консультируемся у московских специалистов. Плюс вынуждена много читать, заставляю делать это и всех сотрудников. Честно говоря, в наших зоопарках нет сотрудников с ветеринарным образованием.Виктория Терентьева
«Ошибки, конечно, есть и по сей день, — признается собеседница. — С капским вараном у меня, к примеру, проблемы. Для него надо разрабатывать рацион, потому что в природе он питается жуками и личинками. А мы этого ему предоставить не можем, и у него возникают проблемы со здоровьем. То состояние, в котором сейчас находятся животные, просто так не дается. Обезьяны, к примеру, в норме должны все время двигаться, а были вялыми. Стали разбираться в причинах. Оказалось, что они каждый день нуждаются в фолиевой кислоте. Добавили в рацион, и теперь они чувствуют себя прекрасно».
О тех, кого приручилиВиктория отчасти согласна с мнением «зеленых», что положительного в контактном зоопарке ничего нет: «Есть зоопарки, где, к примеру, змея весь день на шее у человека, с ней бесконечно фотографируются... Конечно, такое отношение сказывается на ней отрицательно. А вот коза всегда с радостью готова пообщаться. Поэтому контактная зона у нас ограничена, и я считаю, что этого достаточно. Большинство же вольеров максимально закрыто. Комфорт животного превыше всего».
И правда, животные здесь чувствуют себя хорошо. Главное тому доказательство — появление потомства.