Мои-24. Один день в клетке с крокодилом

Пауки, змеи, крокодилы... Кому-то они внушают страх или вызывают мурашки на коже. А для других, напротив, становятся любимыми питомцами. В рамках нашего проекта мы заглянули в столичный зоопарк «Живая экзотика».

В экспозиции «Затерянный мир» можно увидеть живых ящериц, змей, обезьян и многих других удивительных существ — обитателей разных уголков планеты. Есть возможность погладить общительную козочку или смешного мини-пига, покормить пушистого кролика или его самого скормить огромному питону.

Работа здесь не прекращается ни на минуту. Сотрудникам надо обслужить всех животных — за всеми убрать, проверить температуру и влажность, накормить, напоить, возможно, подготовить место для новичков, а еще ответить любопытным гостям на кучу вопросов.

Как хобби стало работой

Основатель зоопарка Виктория Терентьева призналась, что идея открыть зоопарк родилась случайно, когда желающих посмотреть их с супругом частную коллекцию стало слишком много.

Вопрос, откуда появилась частная коллекция, остался без ответа: коммерческая тайна.

«Мы занимаемся этим делом 15 лет. Его надо любить. Потому что труд достаточно объемный и сложный в уходе, кормлении, лечении животных, разведении для них кормов. Насекомых для наших питомцев просто на базаре не купишь, поэтому мы вынуждены разводить их сами в специальном питомнике», — говорит она.

Практически на ходу наша собеседница решает организационные вопросы (где-то не горит лампочка — надо ее заменить, неожиданно возникла проблема с вентиляцией) и дает советы по эстетическому оформлению экспозиции.

Комфорт прежде всего

Держать животных нужно красиво, в комфортных для них и посетителей условиях. Зоопарк зоопарку рознь. Бывает, животные сидят в маленьких клетках и на цепи. Очень часто можно встретить живодерство. Мы такое не приемлем. Виктория Терентьева

«Когда не было детей, мы были немного свободнее, выезжали в экспедиции с компанией. Сейчас у нас три зоопарка в Бишкеке плюс два питомника, где выращивается еда и воспроизводятся сами животные — те же бородатые агамы, к примеру. Есть еще два зоопарка в Алматы (Казахстан)», — рассказывает Виктория.«Мы хотим донести, что животные — наши братья меньшие, пытаемся сохранить оставшуюся часть природы. Нашей коллекции могут позавидовать европейцы. Сейчас параллельно работаем с Индонезией, готовимся дополнить свою экспозицию, но, опять же, не для выставки», — делится она своими планами.

Фото ИА «24.kg». Паук-птицеед

На выставке представлены более жизнестойкие и стрессоустойчивые животные. Людей проходит много, особенно устают животные после праздников. Посетители разные, одни вразрез с правилами стучат по стеклу, другие начинают кормить обезьян жвачками и чипсами.

Любимые питомцы

«Из первой коллекции осталось несколько животных. Это наши старички, любимчики, пенсионеры. Начинать было, конечно, сложно, переживали много, всем занимались сами — и уборкой, и кормежкой. Это сейчас уже штат сотрудников есть, которые нам помогают. А в первые годы любой наш отъезд из города заканчивался чьей-то смертью. То перегреют животное, то заморозят, то еще что-то, — вспоминает Виктория. — Я всегда объясняю: что натворили, то и получили, так себя животное и чувствует. Приходится много читать, консультироваться со специалистами из других зоопарков, писать рекомендации для наших сотрудников. Это повышает результативность. Сейчас сотрудники даже больше, чем я, знают».Тем временем посетителей становится все больше. Кто-то общается с неугомонными обезьянами, которые громко кричат и находятся в постоянном движении. На какой-то миг они замедляются, очень смешно гладят друг друга, заботливо ищут блох. Другим интересно наблюдать за сурикатами.

Большинство питомцев находятся за стеклом, где им обеспечивается благоприятный для жизнедеятельности микроклимат. Но есть и контактная зона, где ребенок может потрогать и покормить животных. Для городских малышей это своеобразная экзотика — дать из своих рук морковку козе или кролику, погладить маленькую черепашку или морских свинок.

«Порой обычные хомячки вызывают у детей больше эмоций и радости, чем экзотическая кошка», — говорят сотрудники зоопарка.

Взрослым же любопытно посмотреть на неподвижных рептилий.

«К крупным видам змей мы не допускаем посторонних, а мелких можно потрогать, можно с ним сфотографироваться», — объясняют работники.

«Можно нам питона покормить?» — спрашивает молодой отец.

Тут же приносят кролика из той самой клетки, где малыши только что кормили пушистых комочков.

«Как?! Его съедят?» — удивляются дети. Впечатлительная ребятня не просто расстроена, она в шоке.

«Кролики — это прежде всего еда питона. Когда начинают говорить, что свинка заболела, я всегда говорю: скормите ее змее. Я этого не скрываю, здоровье свинки мне не так важно, как здоровье более редкого вида. Поэтому считаю, что сотрудник не должен тратить на нее время», — признается основатель «Живой экзотики».

Кролика отправляют к питону. Некоторое время хищник словно не замечает свою добычу. И когда зрители уже было решили, что змея не голодна, она стремглав задушила ушастого.

«А он его проглотит?» «А где кровь?» «Ой, у него, оказывается, зубов нет», — так дети познают принципы жизни в дикой природе.

Когда помогает энтузиазм

Специалистов по экзотике у нас практически нет, поэтому часто консультируемся у московских специалистов. Плюс вынуждена много читать, заставляю делать это и всех сотрудников. Честно говоря, в наших зоопарках нет сотрудников с ветеринарным образованием. Виктория Терентьева

По профессии Виктория — журналист, но о жизни животных, судя по всему, знает уже не меньше опытного ветеринара.По ее словам, отбор работников в зоопарк проводится жесткий, не каждый для нее подходит. «Наша работа не прощает ошибок. Неправильно установленная температура, влажность, ветка — все может повлиять на состояние животных. Эту работу надо любить», — подчеркивает она.

Фото ИА «24.kg». Укрытие для скорпиона

«Ошибки, конечно, есть и по сей день, — признается собеседница. — С капским вараном у меня, к примеру, проблемы. Для него надо разрабатывать рацион, потому что в природе он питается жуками и личинками. А мы этого ему предоставить не можем, и у него возникают проблемы со здоровьем. То состояние, в котором сейчас находятся животные, просто так не дается. Обезьяны, к примеру, в норме должны все время двигаться, а были вялыми. Стали разбираться в причинах. Оказалось, что они каждый день нуждаются в фолиевой кислоте. Добавили в рацион, и теперь они чувствуют себя прекрасно».

О тех, кого приручили

Виктория отчасти согласна с мнением «зеленых», что положительного в контактном зоопарке ничего нет: «Есть зоопарки, где, к примеру, змея весь день на шее у человека, с ней бесконечно фотографируются... Конечно, такое отношение сказывается на ней отрицательно. А вот коза всегда с радостью готова пообщаться. Поэтому контактная зона у нас ограничена, и я считаю, что этого достаточно. Большинство же вольеров максимально закрыто. Комфорт животного превыше всего».

И правда, животные здесь чувствуют себя хорошо. Главное тому доказательство — появление потомства.

Разумеется, не обходится и без сложностей. Были даже времена, когда коллекцию хотели продать. «Все финансируется из нашего кармана, держится на личном энтузиазме. Не знаю, насколько его хватит, — призналась Виктория. — Просто все животные уже как наши дети: у каждого есть имя, каждого знаем. И вопросы о продаже или чьей-то замене вызывают большую дискуссию».«Бывают периоды, когда энтузиазм заканчивается, но благодарность посетителей дает новые силы. Это как некий наркотик, и мне приятно здесь находиться, — говорит Виктория. — Наверное, да, это уже практически половина твоей жизни. Так просто плюнуть и все бросить ты не можешь. Ведь мы в ответе за каждого питомца».